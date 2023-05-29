Рабочего уволили после спасения чуть не попавшей под поезд девушки В Одинцово рабочего уволили после спасения чуть не попавшей под поезд девушки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В подмосковном Одинцово рабочий спас девушку, которая чуть не попала под поезд на железнодорожном перегоне. Правда, самого сотрудника частной компании, который в это время перекрывал Можайское шоссе перед тепловозом, вместо благодарности от начальства уволили. Родственник рабочего рассказал «360», что спаситель находится в шоковом состоянии.

Его всего трясет, он не знает, что делать, дрожит голос. Такого поворота событий не ожидал, — отметил мужчина.

Собеседник рассказал изданию, что чуть не попавшая под поезд девушка шла в наушниках. В первые минуты, когда ее оттолкнул мужчина, она даже не поняла, что произошло, но потом поблагодарила своего спасителя и пошла дальше.

Она после этого даже не поняла, что произошло. Может, думала, что совершили ограбление, мужчина накинулся. Потом с испуганными глазами поблагодарила, обратно вставила наушники и пошла дальше, — рассказывает родственник.

По его словам, в частной компании мужчина работал по ненормированному графику, мог выходить на работу и поздно ночью, и рано утром. Ему больше 50 лет, у него также есть маленький ребенок.

В Московской области около железнодорожной станции Булатниково ранее поезд сбил 13-летнего мальчика. Подросток получил серьезные травмы. Он был госпитализирован в Морозовскую детскую больницу в Москве.