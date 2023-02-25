Поезд сбил 13-летнего мальчика в Московской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московской области около железнодорожной станции Булатниково поезд сбил 13-летнего мальчика, передает РЕН ТВ. По данным телеканала, подросток выжил, но получил серьезные травмы. Ребенка отправили в Морозовскую детскую больницу в Москве.

Инцидент произошел 25 февраля. Очевидец произошедшего, который находился неподалеку от места происшествия, вызвал экстренные службы. Врачи диагностировали у школьника травму грудной клетки, перелом костей таза и болевой шок. При этом случившееся не повлияло на расписание движения поездов. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее в Сети появилось видео из московского метро, на котором подросток делает сальто с крыши вагона поезда. Юношу уже задержали и составили на него протокол. По словам подростка, на экстремальный поступок он пошел, чтобы потом разместить видео в Сети.

17 января в Каменске-Уральске Свердловской области поезд сбил женщину, которая пыталась спасти свою выбежавшую на рельсы собаку. Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами, судьба питомца неизвестна.