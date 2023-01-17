В Свердловской области поезд сбил женщину, которая пыталась спасти собаку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Каменкс-Уральске Свердловской области поезд сбил женщину, которая пыталась спасти свою выбежавшую на рельсы собаку, сообщили NEWS.ru в пресс-службе УТ МВД России по УрФО. Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами, судьба питомца неизвестна.

16 января в 18:35 по местному времени на железнодорожном перегоне «УАЗ — Каменск-Уральский» пассажирский поезд задел женщину, которая бежала за своей собакой вдоль железнодорожных путей. На место вызвали бригаду скорой помощи и выехала следственно-оперативная группа. Женщину госпитализировали с тяжелыми травмами. Проводится проверка, — сообщили в ведомстве.

В Санкт-Петербурге молодой человек погиб на железнодорожной станции Кушелевка. Погибший переходил пути в положенном месте, однако не отреагировал на звуковой сигнал поезда и погиб под колесами.

В Подмосковье между станциями Соревнование и Большая Волга Савеловского направления Московской железной дороги пригородный поезд столкнулся с «Газелью». По данным оперативных служб МЖД, водитель «Газели» выехал на железнодорожный переезд 120 км на запрещающий сигнал.