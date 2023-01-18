Подросток сделал сальто с крыши вагона метро в Москве и попал на видео

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Сети обнародовано видео из московского метрополитена, на котором подросток делает сальто с крыши вагона метро. Как передает РИА Новости, ссылаясь на данные полиции, юношу уже поймали. В отделе в отношении молодого человека составили протокол. Оказалось, что сальто с крыши вагона подросток сделал, чтобы потом разместить видео в Сети.

Сотрудники УМВД на Московском метрополитене установили личность нарушителя и доставили его в отдел полиции. 17-летний житель Новой Москвы рассказал, что опасный поступок совершил для дальнейшего размещения записи в социальных сетях, — говорится в сообщении.

В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее полицейские задержали мужчину, укравшего мобильный телефон у женщины на станции метро «Курская», сообщили в МВД России. В ведомстве отметили, что злоумышленник попытался сбежать от москвички через тоннель подземки. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

На видео можно заметить, как молодой человек спрыгнул с платформы на пути. Машинист электропоезда, заметив его в тоннеле, применил экстренное торможение и войти в кабину. Позже злоумышленник был задержан на станции «Бауманская».