Пятилетняя девочка из Красногорска рассказала о домогательствах отца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пятилетняя девочка из Красногорского района Подмосковья призналась психиатру, что ее домогался родной отец, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, девочка рассказала, как мужчина трогал ее в интимных местах. Сейчас в отношении него проводится проверка.

По данным SHOT, мама отвела девочку на прием к специалисту из-за того, что та стала странно себя вести в последнее время. Позднее выяснилось, что причиной этому послужили именно домогательства со стороны отца во время совместных игр.

Ранее сообщалось, что 42-летний житель подмосковного Серпухова около полугода насиловал племянницу дома, пока ее мама была на работе. По информации канала, четвероклассницу отдали в семейный центр помощи, в отношении мужчины проводится проверка.

До этого в Санкт-Петербурге местная жительница написала заявление в полицию на мужчину, которого обвинила в изнасиловании дочери с инвалидностью. Предполагаемая пострадавшая учится в восьмом классе и состоит на учете в психоневрологическом диспансере. По данным СМИ, мужчина приходится девочке отчимом.

Тоже в Санкт-Петербурге задержали учителя информатики, которого подозревают в совращении ученицы. По предварительным данным, 31-летний мужчина домогался школьницы в период с 23 по 26 декабря в своей квартире, куда он приглашал девочку.