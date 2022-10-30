Пьяный житель Владивостока устроил стрельбу в ночном клубе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Владивостока устроил стрельбу в одном из ночных клубов города, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Приморскому краю. Собеседник агентства уточнил, что в результате инцидента пострадали трое мужчин, они были направлены на амбулаторное лечение. Злоумышленник был задержан на месте.

Инцидент произошел в ночь на 30 октября в ночном клубе на улице Светлановская во Владивостоке. По данным ведомства, 31-летний житель города устроил в заведении беспорядочную стрельбу из травматического пистолета. В результате произошедшего ранения получили трое мужчин 32 лет.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно вычислили нарушителя порядка. У него были изъяты оружие и боеприпасы. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Максимальное возможное наказание по ней — лишение свободы сроком на семь лет.

Ранее в центре Москвы произошла стрельба недалеко от клуба «16 тонн». В результате произошедшего пострадал один человек. Сообщается, что стрелявший был пьян и скрылся с места преступления.

По словам очевидцев, прозвучали три выстрела. Они рассказали, что неизвестный начал стрелять со стороны главного входа, возле лестницы, ведущей на второй этаж. Нападавший открыл огонь по охранникам, после чего пуля задела одного из них — 27-летнего Александра Матвиенко. Последнего госпитализировали.