В Кузбассе пьяный мужчина с разбитым носом напал на кондуктора Mash: пьяный мужчина с разбитым носом устроил драку с кондуктором в Белово

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пьяный житель Белово (Кемеровская область) с разбитым носом устроил драку с кондуктором и другим пассажиром, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. По его данным, мужчину разозлил тот факт, что общественный транспорт ходит строго по расписанию.

По информации канала, мужчина торопился куда-то уехать и с криком потребовал от работников автобусного парка отправиться в путь немедленно. Однако ему сообщили, что транспорт поедет согласно расписанию. Тогда мужчина стал бить руками и ногами автобусы. В итоге он разбил двери, помял кузов и набросился с кулаками на кондуктора и одного из пассажиров. Прибывшая на место инцидента полиция вменила горожанину мелкое хулиганство и штраф в 1000 рублей. После оценки ущерба, нанесенного общественному транспорту, мужчине может грозить уголовная ответственность.

Ранее во Владивостоке 32-летний водитель Suzuki Swift проигнорировал требование полицейских об остановке. Началась погоня, которая длилась несколько минут. Инспекторы ДПС заставили нарушителя заехать в тупик, но и там водитель попытался скрыться, двигаясь задним ходом. При задержании мужчина повредил автомобиль ДПС и хотел спровоцировать драку. Позже, в ходе проверки, у водителя иномарки обнаружили признаки наркотического опьянения.