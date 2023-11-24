Во Владивостоке водитель иномарки пытался подраться с силовиками Во Владивостоке водитель хотел подраться с полицейскими, загнавшими его в тупик

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во Владивостоке водитель Suzuki Swift пытался скрыться от сотрудников ДПС, а при задержании повредил их автомобиль и хотел спровоцировать драку, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю. Позже, в ходе проверки, у водителя иномарки обнаружили признаки наркотического опьянения.

Инцидент произошел в районе остановки «Дальхимпром» во Владивостоке, где 32-летний мужчина проигнорировал требование полицейских об остановке. Началась погоня, которая длилась несколько минут. Инспекторы ДПС заставили нарушителя заехать в тупик, но и там водитель попытался скрыться, двигаясь задним ходом. Он повредил патрульную машину, после чего его задержали.

В ходе разбирательства он вел себя агрессивно, пытался спровоцировать драку. Им оказался 32-летний мужчина, ранее не проходивший обучения на право управления транспортными средствами. В ходе проверки у него были обнаружены признаки наркотического опьянения, — отмечается в сообщении.

На нарушителя составили несколько административных протоколов, а местное СУ СК России возбудило уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти.

Ранее сообщалось, что полиция Дивногорска в Красноярском крае была вынуждена гоняться за 19-летним юношей, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Когда машину удалось остановить и сотрудники правоохранительных органов подошли для задержания правонарушителя, он сдал назад, наехав на двоих из них. В результате полицейские были вынуждены открыть огонь по автомобилю.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.