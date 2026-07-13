Экс-депутата Рады приговорили к тюрьме за публикацию компромата на Байдена

Экс-депутата Рады приговорили к тюрьме за публикацию компромата на Байдена Экс-депутата Рады Деркача приговорили к 15 годам лишения свободы за госизмену

Высший антикоррупционный суд Украины заочно приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего народного депутата Андрея Деркача, передает издание «Страна.ua». По его информации, мужчину признали виновным в государственной измене и незаконном обогащении.

По данным следствия, Деркач в 2020 году получил $567 тыс. (43,4 млн рублей) от неназванного разведывательного органа за «подрывную деятельность против Украины». Речь идет о дискредитации страны на международной арене, ухудшении дипломатических отношений с США, а также усложнении интеграции Украины в Европейский союз и НАТО.

Уточняется, что, находясь на посту депутата, Деркач обнародовал аудиозаписи, на которых якобы экс-президент США Джо Байден требовал от президента Украины Владимира Зеленского уволить украинского генпрокурора Виктора Шокина. Шокин расследовал деятельность компании Burisma, в которой тогда работал сын американского политика Хантер.

Ранее в Киеве молодой человек забросал помидорами депутата Верховной рады Украины Николая Тищенко, подозреваемого в вымогательстве взятки и незаконном обогащении. Инцидент произошел после того, как депутату назначили 10 млн гривен залога по делу о покровительстве мошенническим кол-центрам.