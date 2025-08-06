Пьяные посиделки закончились страшной расправой в Иркутской области Нетрезвый мужчина убил кувалдой приятеля и расчленил его тело под Иркутском

Житель Ангарска Иркутской области во время пьяного застолья в гараже нанес приятелю множественные удары кувалдой по голове и телу, сообщили представители местного управления СК. После совершения убийства преступник расчленил тело жертвы и попытался скрыть следы преступления, затопив автомобиль с останками.

Злоумышленник, пытаясь скрыть следы совершенного преступления, расчленил тело погибшего и поместил в багажник автомашины. На автомобиле подозреваемый проехал к берегу реки Ангары и столкнул транспортное средство в водоем, — говорится в сообщении.

