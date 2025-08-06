Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 14:19

Пьяные посиделки закончились страшной расправой в Иркутской области

Нетрезвый мужчина убил кувалдой приятеля и расчленил его тело под Иркутском

Фото: t.me/sledcom38

Житель Ангарска Иркутской области во время пьяного застолья в гараже нанес приятелю множественные удары кувалдой по голове и телу, сообщили представители местного управления СК. После совершения убийства преступник расчленил тело жертвы и попытался скрыть следы преступления, затопив автомобиль с останками.

Злоумышленник, пытаясь скрыть следы совершенного преступления, расчленил тело погибшего и поместил в багажник автомашины. На автомобиле подозреваемый проехал к берегу реки Ангары и столкнул транспортное средство в водоем, — говорится в сообщении.

Ранее в Иркутской области завершился судебный процесс по делу об убийстве попутчиков в поезде Новосибирск — Чита, совершенном еще в 1992 году. Как сообщает пресс-служба региональных судов, оба фигуранта получили значительные сроки заключения: первый подсудимый отправлен в колонию строгого режима на 8,5 года, второй — на 9,5 года.

Кроме того, жителю Подмосковья было предъявлено обвинение в убийстве, совершенном в 2010 году во время празднования дня рождения на берегу реки Клязьмы. Как установили следователи, мужчина нанес имениннику смертельные удары шампуром.

Ангарск
Иркутская область
убийства
преступления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полицейский-вуайерист попался свои коллегам в Японии
Правительство Италии решило улучшить себе жизнь за деньги НАТО
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Трамп рассказал, почему не торопится применять к России санкции
Белорусская туристка погибла при сплаве в Бурятии
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 августа, дожди и аллергены
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.