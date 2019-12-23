https://static.news.ru/photo/ff43638c-2575-11ea-93ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: most.life

Президент РФ Владимир Путин проехал в кабине машиниста по Крымскому мосту. Глава государства проследовал по маршруту из Керчи в Тамань.

Сообщается, что в поездке президента сопровождают рабочие, которые строили мост. Путин проведёт с ними беседу, пишет ТАСС. Первый пассажирский поезд проедет по Крымскому мосту 25 декабря 2019 года. Планируется, что состав отправится с Московского вокзала Санкт-Петербурга.

Крымский мост обеспечивает транспортную связь Крыма с другими регионами России. Отмечается, что автомобильный участок моста был запущен весной 2018 года, а грузовое движение осенью. Планируется, что грузовые поезда начнут курсировать по мосту в 2020 году.

В декабре 2014 года власти Украины ограничили движение поездов из Крыма на территорию Украины. Таким образом, на полуострове остались только пригородные перевозки.

Ранее политолог назвал истинное значение Крымского моста. Основной составляющей Владимир Джаралла считает символизм, писал NEWS.ru.