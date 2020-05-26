Путин призвал обратить внимание на проблему воды в Брянской области

https://static.news.ru/photo/c97250d6-9f61-11ea-8860-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин попросил губернатора Брянской области Александра Богомаза обратить особое внимание на вопросы обеспечения жителей региона качественной питьевой водой.

Нужно обратить внимание, конечно, на проблемы обеспечения качественной питьевой водой людей, проживающих в Брянской области, — цитирует РИА Новости президента.

Путин добавил, что необходимо обратить внимание также на уровень доходов населения и развитие строительства, в том числе жилищного. При этом он пообещал пообещал поддержку федерального центра по линии создания нескольких объектов социальной инфраструктуры в регионе, но при условии софинансирования.

Как писал NEWS.ru, глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что по ситуации на начало апреля запасов воды для снабжения Симферополя хватит на 3,5 месяца при отсутствии осадков. При этом губернатор не исключил ограничений водоснабжения.