Аксёнов: воды для снабжения Симферополя хватит на 3,5 месяца

https://static.news.ru/photo/515f753c-7712-11ea-823d-fa163e074e61_660.jpg Сергей Аксёнов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что к началу апреля запасов воды для снабжения Симферополя хватит на 3,5 месяца при отсутствии осадков. Однако губернатор не исключил ограничений водоснабжения.

На сегодняшний день запас воды в трёх основных источниках водоснабжения Симферополя — Аянском, Симферопольском и Партизанском водохранилищах — достаточен для бесперебойного водоснабжения города в течение 3,5 месяца даже при условии полного отсутствия осадков, — сказал Аксёнов.

Он также отметил, что с момента начала режима самоизоляции в Крыму увеличения потребления питьевой воды не наблюдается, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, в начале марта Гидрометцентр Республики Крым сообщил о снижении запасов воды в крымских водохранилищах. На сегодняшний день их уровень составляет около 100 млн кубометров воды.