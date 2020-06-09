Путин прерывал встречу с губернатором для международного разговора

https://static.news.ru/photo/33d72aa0-aa4d-11ea-9ee0-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин прервал сеанс видеосвязи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, из-за международного телефонного разговора.

Отмечается, что в ходе рабочей связи с президентом страны, губернатор доложил о ситуации с пандемией коронавируса в регионе и рассказал об основных показателях региона.

Я прошу вас далеко не уходить с рабочего места. Небольшой телефонный разговор международный, — цитируе т РИА Новости Путина.

При этом президент пообещал продолжить беседу с губернатором после звонка.

Как писал NEWS.ru, Гоулбев в ходе встречи попросил президента России Владимира Путина выделить на оснащение техникой инфекционной больницы 400 миллионов рублей.