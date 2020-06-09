Путин прерывал встречу с губернатором для международного разговора

Президент РФ Владимир Путин прервал сеанс видеосвязи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, из-за международного телефонного разговора.
Отмечается, что в ходе рабочей связи с президентом страны, губернатор доложил о ситуации с пандемией коронавируса в регионе и рассказал об основных показателях региона.
Я прошу вас далеко не уходить с рабочего места. Небольшой телефонный разговор международный, —
цитирует РИА Новости Путина.
При этом президент пообещал продолжить беседу с губернатором после звонка.
Как писал NEWS.ru, Гоулбев в ходе встречи попросил президента России Владимира Путина выделить на оснащение техникой инфекционной больницы 400 миллионов рублей.
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