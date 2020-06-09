Путин оценил ситуацию в Ростовской области

https://static.news.ru/photo/949210ac-3a41-11ea-8c8d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Обстановка в регионе в целом позитивная, но вопросы по инвестициям в социальной инфраструктуре и демографии до сих пор остались. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

Ситуация развивается позитивно. В целом. Растет промышленное производство, причем хорошими темпами, вы упомянули и об обороте внешней торговли, что является результатом производственной деятельности. Увеличивается валовый региональный продукт, долговая нагрузка на бюджет вполне приемлема, — отметил Путин.

Глава страны отметил снижение показателей по безработице в первые месяцы 2020 года даже несмотря на пандемию COVID-19. Путин также оценил снижение доли аварийного жилья в регионе и хорошие инвестиционные проекты. Также президента порадовала продолжительность жизни в Ростовской области, которая составляет 73,7 года, что несколько выше, чем по стране, но тем не менее, численность постоянного населения сокращается.

Тут причин много. Демографические проблемы и демографические процессы— они очень сложные, и так сразу, может быть, не определишь все причины. Но тем не менее, есть вопросы, на которые следует обратить особое внимание — я имею в виду социальную инфраструктуру,— цитирует Путина РИА Новости.

При этом Путин посетовал на то, что врачей в клиниках области несколько меньше, чем по стране. Российский лидер распорядился обратить на это внимание.

Как писал NEWS.ru, Путин прервал сеанс видеосвязи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, из-за международного телефонного разговора.