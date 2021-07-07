Путин обругал взлётную полосу в Кемерово

Состояние взлётно-посадочной полосы в аэропорту Кемерово не понравилось российскому президенту Владимиру Путину. Как сообщил Telegram-канал RIA_Kremlinpool, глава государства раскритиковал «гребёнку», которая доставляет неудобства при взлёте.

Владимир Путин сообщил членам правительства, что во время полёта пилот попросил его пристегнуться, а стюардесса посоветовала не ставить стакан на стол.

Ладно я — прилетел и улетел. Не так часто там бываю, а люди каждый день летают, — отметил президент.

Он призвал решить этот вопрос, потому что это серьёзно.

Прилёт Владимира Путина в Кузбасс, несмотря на все эпидемиологические сложности, может служить подтверждением не только пристального внимания президента к 300-летию региона, но и его особого уважения к жителям одного из «становых хребтов державы».

Ранее политтехнолог Игорь Козлов рассказал, чего ждать от прилёта главы государства. Уже можно сказать, что «замены губернаторов ждать не стоит».