Путин дал кабмину пять дней на помощь Дагестану в борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/d98718e6-9ac8-11ea-a3b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин поручил правительству оказать поддержку Дагестану в борьбе с коронавирусной инфекцией в срок до 25 мая.

Правительству РФ обеспечить оказание Республике Дагестан дополнительной финансовой поддержки за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета для реализации мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, — приводит радио Sputnik текст из перечня поручений.

Кроме того, Минздраву страны необходимо вместе с правительством Дагестана утвердить план мероприятий по преодолению эпидемиологической ситуации в республике и обеспечить контроль за его выполнением.

Как писал NEWS.ru, Республика Дагестан попала в лидеры в России по количеству заболеваний COVID-19. Несмотря на цифры, которые озвучивают федеральный центр и региональные власти, жители республики уверены, что количество смертей разительно отличается от официальной статистики. На этом фоне глава региона Владимир Васильев был вынужден признать не только тяжёлую ситуацию с коронавирусом, но и факты смерти от внебольничной пневмонии.

Президент России Владимир Путин 18 мая поручил МЧС организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке учреждений Дагестана, особенно социальных объектов, из-за распространения коронавирусной инфекции.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились 5 млн человек, погибли свыше 322,4 тысячи, выздоровели более 1,97 млн.

В России на 20 мая общее число инфицированных достигло 308 705 (+8764 за последние сутки), выздоровели 85 392 (+9262 за последние сутки), умерли 2972 (+135 за последние сутки).