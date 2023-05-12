«Пусть приезжают»: брат избившего мужчину волгоградца ответил на травлю Брат напавшего на мужчину волгоградца возмутился травлей в соцсетях

Фото: Национальный антитеррористический комитет

Трое жителей Волгограда, избившие мужчину у магазина, уже в полиции, сообщил NEWS.ru брат одного из нападавших. Он возмутился травлей со стороны горожан в соцсетях и предложил им «приехать пообщаться». Почему троица набросилась с молотком на покупателя, он не знает.

Да, они сейчас в полиции. Дурачки парни, не спорю, не знаю, под чем они были, но вот так получилось. Ситуация нехорошая, не спорю, но они будут наказаны. А в соцсетях сейчас развили настоящую травлю, сидят дома, несут чушь, узнают адреса. Адрес есть, пусть приезжают, пообщаемся, — заявил мужчина.

Инцидент произошел в районе 05:00 у магазина «Покупочка». Все началось после того, как покупатель заподозрил мужчин в краже и попросил этого не делать. Начался конфликт, который перерос в одностороннее избиение на улице. Волгоградцы избивали мужчину руками и ногами, а один из них наносил лежачему удары молотком по коленям.

Процесс избиения снимали сотрудники магазина на смартфоны. Хулиганы знали об этом, но съемка их не остановила, и они продолжили начатое. Избитым оказался 34-летний мужчина. Прибывшие на место медики провели осмотр пострадавшего, после чего жертва хулиганов заявил, что от госпитализации отказывается.