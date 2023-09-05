ПТУР поразила танк ВСУ моментально после выстрела по российским позициям

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в момент, когда он вел обстрел позиций российских сил в зоне Специальной военной операции на Запорожском направлении. Как отмечается, бронемашина уничтожена выстрелом противотанковой управляемой ракетой (ПТУР). На кадрах видно, как украинский танк взрывается сразу после своего выстрела.

Мгновенная ответка: Выстрелом ПТУР уничтожен вражеский танк, ведущий огонь в сторону наших позиций, — говорится в сообщении.

Ранее глава регионального общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что ВСУ за три месяца контрнаступления на Запорожском направлении лишились десятков тысяч бойцов, понесли масштабные потери в бронетехнике. При этом, по его словам, до первой линии обороны российских сил дойти так и не удалось.

Он подчеркнул, что продвижение украинских сил произошло в серой зоне и предполье. Эти места, поясняет Рогов, зачастую находятся в низине и хорошо простреливаются российскими войсками.

Во вторник, 5 сентября, The Times сообщила, что в зоне российской спецоперации несет серьезные потери элитная 47-я механизированная бригада ВСУ. Отмечается, что она прошла военную подготовку в Германии и оснащена западным оружием.

Там добавили, что еще до начала украинского контрнаступления, западные СМИ хвалили подразделение из-за ее подготовки и оснащения американскими боевыми машинами пехоты Bradley и немецкими танками Leopard.