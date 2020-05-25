Противник 5G и чипизации ушёл в лес с тремя детьми

Житель Приморья, который ушёл с детьми жить в лес, оказался противником 5G и чипизации. Он намеревался спасти себя и несовершеннолетних от пандемии коронавируса.
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на его странице в социальной сети призывы к спасению планеты от новых технологий. Также мужчина публиковал записи о чипировании и генетическом оружии. Помимо этого, на его странице была размещена молитва от эпидемии,
Полицейским удалось обнаружить мужчину спустя два дня. На данный момент жизням его детей ничего не угрожает. Они отправлены в больницу на обследование. Сам отшельник находится дома.
Как ранее информировал NEWS.ru, cуд оштрафовал жительницу Чувашии за фейки о коронавирусе.
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