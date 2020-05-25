Противник 5G и чипизации ушёл в лес с тремя детьми

https://static.news.ru/photo/9a07af62-9e80-11ea-83d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Mikhailov/Global Look Press

Житель Приморья, который ушёл с детьми жить в лес, оказался противником 5G и чипизации. Он намеревался спасти себя и несовершеннолетних от пандемии коронавируса.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на его странице в социальной сети призывы к спасению планеты от новых технологий. Также мужчина публиковал записи о чипировании и генетическом оружии. Помимо этого, на его странице была размещена молитва от эпидемии, сообщает телеканал «360».

Полицейским удалось обнаружить мужчину спустя два дня. На данный момент жизням его детей ничего не угрожает. Они отправлены в больницу на обследование. Сам отшельник находится дома.

Как ранее информировал NEWS.ru, cуд оштрафовал жительницу Чувашии за фейки о коронавирусе.