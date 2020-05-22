Суд оштрафовал жительницу Чувашии за фейки о коронавирусе

https://static.news.ru/photo/7bee1842-9c49-11ea-bfc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Жительницу Чувашии оштрафовали на 15 тысяч рублей за распространение недостоверных сведений о ситуации с коронавирусом в регионе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Моргашского района республики. Следствие установило, что жительница села Большой Сундырь в соцсетях распространяла ложные сведения об отсутствии в Чувашии лаборатории и специалистов по диагностированию COVID-19. Также она утверждала, что в сельской местности отсутствует контроль за эпидемиологической обстановкой.

В отношении женщины возбудили административное дело по статье о злоупотреблении свободой массовой информации. Мировой судья постановил оштрафовать её на 15 тысяч рублей и удалить все недостоверные сведения из Сети.

По данным регионального оперштаба, в Чувашии зафиксировано 2104 случая COVID-19 при девяти летальных исходах.

Как передавал NEWS.ru, аналитики рейтингового агентства Moody's включили Чувашию в число российских регионов, которые сильнее всего пострадают от пандемии коронавируса.