Суд оштрафовал жительницу Чувашии за фейки о коронавирусе

Жительницу Чувашии оштрафовали на 15 тысяч рублей за распространение недостоверных сведений о ситуации с коронавирусом в регионе.
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В отношении женщины возбудили административное дело по статье о злоупотреблении свободой массовой информации. Мировой судья постановил оштрафовать её на 15 тысяч рублей и удалить все недостоверные сведения из Сети.
По данным регионального оперштаба, в Чувашии зафиксировано 2104 случая COVID-19 при девяти летальных исходах.
Как передавал NEWS.ru, аналитики рейтингового агентства Moody's включили Чувашию в число российских регионов, которые сильнее всего пострадают от пандемии коронавируса.
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