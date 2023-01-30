Против избившей незрячую в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои) по факту нападения на незрячего гендиректора Северо-западного центра по подготовке специальных собак «Симаргл» Викторию Зырянову, пишет «Фонтанка». Задержанная отрицает осознанность избиения.

Напавшая рассказала, что стояла на остановке с ребенком восьми лет, и мимо них проходила женщина с тростью, которая толкнула палкой ребенка, и он стал падать. В попытке его поймать петербурженка якобы выронила телефон, который и попал в голову слепой женщины.

Ранее сообщалось, что передвигающаяся с собакой-поводырем Зырянова задела дочь петербурженки тростью, в ответ на что женщина принялась оскорблять незрячую. Зайдя в автобус, женщина принялась избивать кинолога телефоном со словами: «Вот тебе, на! Слепые должны сидеть дома!». В итоге пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

До этого пациент городской больницы № 26 в Санкт-Петербурге пожаловался на персонал заведения, что его избили в приемном покое. Сам момент избиения не попал на запись, однако на протяжении всего видео мужчина пытался доказать окружающим, что его «отхлестали по лицу». Эти слова подтвердила его супруга, в то время как работники больницы не согласились с обвинениями.

После этого городская больница № 26 опровергла информацию об избиении пациента. Мужчина поступил в приемное отделение поздно вечером 27 января с подозрением на инсульт.