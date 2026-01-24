Пропавшего на юге Сахалина водолаза нашли спустя 20 часов

На Сахалине спасли 50-летнего водолаза, пробывшего 20 часов в холодной воде Анивского залива, передает пресс-служба регионального главка МЧС России. По данным ведомства, проходящее рядом с ним судно подняло его на борт.

Найден живым: водолаз, пропавший в акватории порта Корсаков, спасен, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли тело 60-летнего мужчины, провалившегося на автомобиле под лед на реке Лене в Якутске. В службе спасения Якутии уточнили, что, по предварительным данным, в затонувшем транспорте были два человека, в том числе один ребенок. При этом погибший мужчина смог выплыть, но спастись ему не удалось.

Также стало известно, что в Ростовской области двое детей в возрасте 10 лет провалились под лед на водоеме, в результате чего один ребенок погиб на месте, а второй был госпитализирован в тяжелом состоянии. Трагический инцидент произошел в хуторе Ленина Аксайского района. В МЧС отметили, что при минусовой температуре на водоемах без сильного течения образуется тонкий и опасный лед.