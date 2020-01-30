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Прокуратура Краснодарского края обнаружила нарушения в уголовном деле против Василия Попкова — сироты из посёлка Мезмай. Его обвинили в незаконной рубке леса за спиленные гнилые деревья. Ведомство требует реабилитировать гражданина.

Инцидент произошёл весной 2019 года в посёлке Мезмай. Тогда шквалистый ветер повалил несколько деревьев. По словам Попкова, спиленные стволы рухнули на землю и мешали детям добираться до школы. Таким образом, он решил оказать помощь обществу. А поскольку учебному заведению, которое отапливается углём, дрова оказались не нужны, древесину он забрал к себе во двор. Позже парень стал фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», пишет «Ридус».

Не приняты во внимание выводы ботанической экспертизы о том, что дерево хоть и было живорастущим, однако являлось больным, ослабленным и биологически обречённым <...> Во время расследования неправильно установлен и рассчитан причинённый вред, — говорится в сообщении прокуратуры.

Молодому человеку могло грозить четыре года лишения свободы со штрафом. В итоге ущерб Администрация Апшеронского района оценила в 66 тысяч рублей. Несмотря на показания свидетелей о том, что деревья отжили своё и упали без посторонней помощи, материалы передали в суд.

22 января 2020 Апшеронский райсуд прекратил дело против Василия по примирению сторон. «Незаконному рубщику» пришлось высадить на территории школы кусты можжевельника в качестве компенсации. Но формально его всё равно привлекли к ответственности.

Ранее в Красноярском крае, как писал NEWS.ru, на одном из интернет-сервисов появилось извещение о продаже 45 домов и животноводческого комплекса за 20 млн рублей. Пикантным нюансом оказалось то, что дома оказались селом, населённом людьми.