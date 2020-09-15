Прокуратура проверяет инцидент с Крымским мостом в Москве

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Крымский мост в столице был повреждён проходившей под ним баржей. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с повреждением Крымского моста Москвы, — сообщает РИА Новости.

Отмечается, что инцидент произошёл 15 сентября, когда баржа проходила под Крымским мостом с поднятой мачтой стационарного крана. Этим краном судно задело металлические конструкции моста. Пострадавших нет. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о реагировании.

Как писал NEWS.ru, криминальный авторитет Владимир Зятьков по кличке «Зятёк» погиб в столкновении катера и баржи на реке Чёрная в Сургуте. Ему принадлежал катер, который на полном ходу врезался в пришвартованную баржу. В результате аварии погибли четыре человека, ещё четверо пострадали, в том числе трёхлетний ребёнок, он находится в тяжёлом состоянии, за его жизнь борются врачи.