Прокуратура проверит нападение лайки на ребенка в Можайске

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Прокуратура Московской области организовала проверку после нападения лайки на полуторагодовалую девочку в поселке Лесное Можайского округа, говорится в Telegram-канале ведомства. Об инциденте стало известно 14 января. По данным Следственного комитета, собака укусила девочку за руку, ребенок был госпитализирован.

В ходе проверки Можайская городская прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего, даст оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также об ответственном обращении с животными. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, ход процессуальной проверки, проводимой следственным органом по данному факту, поставлен городской прокуратурой на контроль, — говорится в сообщении прокуратуры.

В региональном управлении СК подтвердили факт проведения проверки по данному инциденту. В ведомстве уточнили, что в ходе проверки была изъята детская перчатка, а также получены показания от хозяина собаки и его соседей.

Ранее в Барнауле собака породы алабай насмерть загрызла 58-летнюю хозяйку.

До этого в сочинском поселке Совет-Квадже домашняя бойцовская собака насмерть загрызла четырехлетнюю девочку. Также в результате нападения ранения получила бабушка ребенка. Полиция завела уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).