Прокуратура проверит бойцов СОБР, застреливших подозреваемого в краже обоев

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Прокуратура Свердловской области проконтролирует проверку действий бойцов спецназа Росгвардии, которые 31 мая застрелили подозреваемого в краже обоев.

По предварительным данным прокуратуры, екатеринбуржец Владимир Таушанков совершил разбойное нападение на магазин с использованием оружия и якобы оказал сопротивление при штурме квартиры бойцами СОБРа.

Из-за того, что подозреваемый оказал сопротивление, а в руках у него находился предмет «похожий на оружие» сотрудники Росгвардии открыли огонь. В результате полученных ранений мужчина скончался, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Уральский адвокат Алексей Бушмаков в комментарии E1.RU предположил , что силовики пытаются оправдать свои действия, выставив убитого в неприглядном свете.

Как писал NEWS.ru, вечером 2 июня в Москве прошла серия одиночных пикетов против полицейского произвола, вызванная инцидентом в Екатеринбурге. Более 20 участников акции задержали.