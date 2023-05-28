NEWS.VL: чиновник из Приморья полгода живет в Таиланде и получает зарплату

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Замглавы аппарата губернатора Приморского края Анатолий Брагин уже более полугода живет со своей семьей в Таиланде, однако продолжает получать зарплату от правительства, сообщает портал NEWS.VL со ссылкой на его коллег. По их словам, чиновник не посещает заседания краевого кабмина. Они отметили, что мужчина не писал заявлений на отпуск и увольнение, но на его страницах в соцсетях в качестве места жительства указан Пхукет. Чиновники требуют разобраться с ситуацией. Сам Брагин заявление своих коллег никак не комментировал.

Официально трудоустроенный на высокую должность и получая очень приличную заработную плату сидит по заграничным странам за счет краевых средств, получая ежемесячно зарплату, премию и так далее. Насколько мы знаем, так было и в Амурской области и Сахалине, а теперь продолжается у нас, — утверждают собеседники NEWS.VL.

Они выразили надежду на то, что Брагина в скором времени уволят или дадут ему покинуть пост по собственному желанию. Тем не менее власти Приморья и силовики никак не отреагировали на заявление членов правительства.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев предложил ввести временный запрет на въезд в страну иностранцам и россиянам, которые долго пробыли за рубежом. Парламентарий отметил, что также следует усилить проверки в связи с участившимися диверсиями и актами терроризма.