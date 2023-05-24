В ГД предложили не пускать в страну россиян, которые долго были за рубежом Депутат ГД Гусев предложил не пускать в страну россиян, которые долго пробыли за рубежом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следует ввести временный запрет на въезд в страну иностранцам и россиянам, которые долго пробыли за рубежом, предложил первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» парламентарий отметил, что также следует усилить проверки в связи с участившимися диверсиями и актами терроризма.

Это зона ответственности соответствующих спецслужб, и если они рекомендуют ввести такие меры, то мы, конечно, к ним прислушаемся. <...> Точно должны быть усилены в разы меры безопасности и проверки въезжающих в Россию граждан, — подчеркнул депутат.

Парламентарий отметил, что введение запрета на въезд остается дискуссионным вопросом, в то время как усиление контроля является необходимостью. Он привел в пример жесткие проверки в США или Израиле, которые «никого не удивляют», и предложил спецслужбам усилить меры безопасности, дополнительно проверяя въезжающих в Россию граждан.

В Оренбургской области ранее был задержан 25-летний местный житель, который занимался подготовкой теракта по заданию спецслужб Украины. По предварительным данным, мужчина собирался устроить поджоги на железной дороге, в военкомате и отделе ФСБ.