Приморец выстрелил в приехавшего на вызов полицейского В Приморском крае мужчина пригрозил жене расправой и выстрелил в полицейского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Приморском крае мужчина пригрозил жене расправой, а когда та вызвала полицейских, то открыл по ним огонь, сообщает УМВД России по региону. Отмечается, что пострадал один сотрудник ведомства, а в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.

Как передает полиция, инцидент произошел в селе Душкино на улице Ватутина. Пьяный 49-летний мужчина достал из сейфа охотничье ружье и начал угрожать своей супруге расправой. После приезда полицейских он выстрелил в их сторону и ранил 46-летнего лейтенанта, который был госпитализирован с огнестрельным ранением.

Противоправные действия нападавшего были пресечены, — говорится в сообщении.

5 декабря мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья по сотрудникам полиции из своего дома в Рязанской области. Правоохранителям пришлось перекрывать дороги, чтобы избежать жертв, однако в результате стрельбы погиб один полицейский.

В ходе последовавшего за стрельбой штурма злоумышленник не успел оказать сопротивления бойцам спецназа и был взят живым. Мотивом действий мужчины стала ссора с бывшей женой. Женщина до этого неоднократно обвиняла экс-мужа в истязаниях. Кроме того она утверждала, что он несправедливо поделил имущество при разводе.