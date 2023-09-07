Преподаватель колледжа в Уфе обмотала ученика скотчем

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Преподаватель автотранспортного колледжа в Уфе обмотала голову студента скотчем прям во время занятий. На кадрах, опубликованных в местных Telegram-каналах, учитель упрекает подростка в том, что он "мешает работать".

По сообщениям одногруппников парня, педагог разозлилась на него еще и из-за неправильного ответа. А когда он начал мешать ей вести пару, женщина пошла на радикальные меры и обмотала скотчем голову студента.

Отмечается, что 56-летняя женщина преподает в колледже как минимум 12 лет. У нее много наград и она считалась одной из лучших в учебном заведении. Тем не менее, после инцидента учителя отстранили от работы.

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