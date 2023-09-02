Учитель не пустил ребенка с ДЦП на школьную линейку в Чите

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пятиклассника с легкой формой ДЦП не пустили на школьную линейку в Чите, рассказала мама ребенка порталу «Чита.ру». Мальчика отвели в спортзал, где он наблюдал за праздником из окна. По словам женщины, ДЦП у ребенка проявляется только в виде хромоты.

Его учитель посадил в спортзале, и всю линейку он провел там, выглядывая в окошко. Как изгоя какого-то. Когда я позвонила учителю и спросила, почему так произошло, он ответил: «Я откуда знаю, как с ним взаимодействовать», — рассказала она.

Женщина утверждает, что учитель специально изолировал мальчика из-за его заболевания. Педагог, в свою очередь, заявляет, что отвел ребенка в спортзал, потому что опасался за его состояние из-за жары.

Он пришел рано, я его посадил на скамеечку, чтобы он посидел. Когда классы построились, я к нему пошел, спросил, пойдет ли он на линейку, он сказал: «Нет, я здесь останусь», — рассказал учитель.

В Москве родителям тем временем запретили появляться на школьной линейке. Соответствующее ограничение объяснили соображениями безопасности. От каждого класса на линейке могут присутствовать лишь пять родителей, ограничение касается школьников со второго по 11 класс.