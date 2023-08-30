Родителям московских школьников запретили приходить на линейку 1 сентября Родителям учеников школы в Бескудниково запретили приходить на линейку 1 сентября

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Родители учеников одной из школ московского района Бескудниково получили в классных чатах сообщение о том, что им запрещено посещать линейку 1 сентября. В тексте сообщения, содержащем ссылку на приказ департамента образования столицы, данное ограничение объясняется соображениями безопасности.

Уважаемые классные руководители! В соответствии с приказом Департамента образования и науки города Москвы от 21.08.2023 г. № 759 «Об организованном начале 2023/2024 учебного года в государственных образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы», об усилении мер по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов, только родители первоклассников приходят на линейку 1 сентября в полном составе, — говорится в тексте.

Для родителей учащихся со второго по 11 класс установлен лимит — на линейке могут присутствовать только пять родителей от каждого класса.

Ранее сообщалось, что в Крыму школьные линейки пройдут только для учащихся первых, девятых и одиннадцатых классов. Остальные ученики отметят День знаний внутри учебных заведений. Глава региона Сергей Аксенов пояснил, что такое решение принято в целях безопасности. Он добавил, что администрации сельских школ будут самостоятельно определять число участников праздничных линеек.