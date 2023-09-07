Учитель физкультуры в Москве подрабатывал закладчиком В Москве задержали учителя физкультуры, который делал закладки с наркотиками

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве учителя физкультуры из школы № 937 заподозрили в сбыте наркотиков, сообщает Telegram-канал Mash. Молодого педагога и обладателя наградного знака «Победный мяч» был пойман возле подъезда жилого дома.

Полицейские заподозрили молодого человека, поскольку тот выдавал, что нервничает. При задержании он признался, что делал закладки с мефедроном в районе Орехово-Борисово и даже показал несколько мест, где оставлял «тайники».

До этого в Белгородской области был задержан бывший боец ЧВК «Вагнер», который ранее уже был судим по наркостатье, но подписал контракт в колонии и получил помилование. Закладчика и его подельницу задержали, когда они развозили наркотики по точкам на авто. Наркотики находились внутри девушки. Известно, что с недавних пор мужчина работал в управлении физической культуры и спорта при администрации округа.

Ранее председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин назвал несерьезными выплаты, которые полагаются гражданам, передающим полиции данные о закладчиках. Также он пояснил, что, если человек видит, как закладчик работает на местности, ему слудует заснять происходящее на камеру и передать полиции.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.