«Смех»: в профсоюзе полиции высказались о плате за информацию о закладчиках Глава профсоюза полиции Пашкин: информаторам о закладчиках нужно платить больше

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Информаторам, которые предоставляют данные о закладчиках и помогают в борьбе с наркотиками, платят максимум по две тысячи рублей, что является смешной суммой, считает председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин. В беседе с «Царьградом» он пояснил, что, если бы агентам платили больше, они бы серьезнее относились к данной проблеме.

Сейчас в рамках этой статьи расходов максимум, сколько могут получить информаторы, это две тысячи рублей. Смех. Если бы там были серьезные деньги, то и информаторы посерьезнее бы работали, и сотрудники полиции изымали бы большее количество наркотиков, — уверен Пашкин.

Глава профсоюза подчеркнул, что сеть так называемых информаторов позволяет правоохранителям ловить распространителей запрещенных веществ. По словам Пашкина, при этом борьба с наркотиками является в первую очередь задачей полиции.

В случае, если гражданин видит закладчика, ему следует снять потенциального преступника на фото или видео и предоставить материалы полицейским, рассказал Пашкин. Он пояснил, что правоохранители смогут быстро найти закладчика или того, кто искал наркотики. Председатель профсоюза добавил, что в Москве вычислить возможного преступника легко по камерам или с помощью биллинга телефона.

Полиция в силах быстро найти либо самого закладчика, либо того, кто искал посылку, и затем провести все необходимые мероприятия. <...> При желании полицейские найдут нарушителя за полчаса, если захотят, — заключил Пашкин.

В Уфе 17-летняя девушка ранее собиралась сбыть 54 пакетика наркотиков, ее задержали правоохранители. Во время задержания она попыталась убежать от полицейских и разбить телефон с компрометирующей информацией.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.