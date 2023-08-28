Бывший боец ЧВК «Вагнер» развозил «закладки» на служебном автомобиле

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бывший боец ЧВК «Вагнер» Роман К. задержан в Алексеевке (Белгородская область) за незаконный оборот наркотиков, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». Отмечается, что 38-летний мужчина подписал контракт в колонии и после участия в боевых действиях на Украине получил помилование. С недавних пор мужчина работал в управлении физической культуры и спорта при администрации округа.

В выходные сотрудники ГИБДД остановили служебный автомобиль Lada Granta, на котором Роман выполнял служебные обязанности. В машине находилась также его напарница Марина, ранее судимая за наркотики. При проверке сотрудники установили, что внутри Марины находятся десять свертков общей массой 4,65 грамма. Для их обнаружения девушку пришлось доставить на медицинский досмотр в больницу.

Романа обвинили в мелком хулиганстве по статье 20.1 КоАП и поместили в спецприемник. В настоящее время ведется расследование. Обоим задержанным грозит новое уголовное дело по статье о незаконной продаже наркотиков.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России ранее ликвидировали межрегиональный канал поставки наркотиков. Ими был задержан житель Нижнего Новгорода, которого подозревают в производстве запрещенных веществ. В ходе обысков у него обнаружили подпольную лабораторию, 15 кг мефедрона, 350 кг химических реактивов, а также 50 л наркотической смеси и оборудование для фасовки. В настоящее время сотрудники ФСБ выявляют других лиц, причастных к производству и распространению наркотиков.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.