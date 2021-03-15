Предложен новый вариант льготной ипотеки в России

https://static.news.ru/photo/8ec75a44-8624-11eb-9064-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Льготную ставку в российских регионах предложили устанавливать по показателю среднедушевого дохода в субъекте.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, льготная ипотека под 6,5% позволила улучшить жилищные условия двух миллионов россиян. Кроме того, в пандемийный год программа оказала существенную экономическую поддержку строительной отрасли.

В 2020 году в 61 регионе восстановился спрос на недвижимость. Сейчас правильно было бы рассмотреть этот вопрос с учётом размеров доходов жителей регионов, — сказал Володин.

Так, в прошлом году среднедушевой доход в столице составлял 75 293 рубля, а, например, в Волгограде — всего 25 084 рубля, пишет РИА Новости.

Володин напомнил, что сегодня работают такие адресные программы, как дальневосточная ипотека под 2% годовых, сельская ипотека — под 3%. Он отметил, что власти должны создавать условия, чтобы люди оставались жить и работать в регионах, там строили свое жильё.

А льготная ипотека по региональному среднедушевому доходу позволит поддержать наименее обеспеченные регионы, сбалансировать ситуацию на рынке труда в строительной сфере и смежных областях, и позволит россиянам оставаться в своих регионах.

Как ранее писал NEWS.ru, повышенную пенсию в России могут иметь несколько категорий граждан, в их числе, например, граждане со званием «Ветеран труда».