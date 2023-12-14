Пожарные ликвидировали открытое горение в складском помещении в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в складском помещении, сообщили в пресс-службе ведомства. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение, — говорится в сообщении.

В тушении задействованы 36 специалистов и восемь единиц специальной техники. Вечером 13 декабря стало известно, что в Центральном районе загорелось складское помещение. Первоначальная площадь пожара составила 50 квадратных метров. До прибытия пожарных на улицу вышли 20 человек.

Издание 78.ru сообщало, что произошло возгорание в часовне Серафима Вырицкого на Апраксином дворе Санкт-Петербурга. Здание располагается на Садовой улице, 28–30, корпус 41. Часовню открыли в 2004 году, внутри хранится частица камня, на котором святой молился о спасении Отечества. Специалисты устанавливали причины возгорания. При этом ранг пожара повысили до повышенного уровня сложности.

До этого на северо-востоке Москвы произошел пожар на территории центра конного спорта на Лосиноостровской улице. В столичной прокуратуре сообщили, что сгорело нежилое одноэтажное строение, погибло не менее восьми лошадей. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров.