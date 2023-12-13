МЧС России рассказало подробности о пожаре в Петербурге МЧС России: пожар в Петербурге тушат 28 сотрудников ведомства

Фото: mchs.gov.ru

В Санкт-Петербурге 28 специалистов МЧС России тушат пожар, задействовав шесть единиц техники, сообщила пресс-служба ведомства. По ее данным, в Центральном районе города горит складское помещение на площади 50 квадратных метров.

Как отмечает пресс-служба, до прибытия пожарных на улицу из горящего помещения вышли 20 человек. Информации о пострадавших пока не было.

О деталях пожара в крупном историческом торговом комплексе в центре Санкт-Петербурга также рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

13 декабря в 19:46 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, ул. Садовая, д. 28–30, корп. 41. В трех-четырехэтажном здании на втором этаже происходит горение обстановки. <...> В 19:53 [мск] пожару подан дополнительный номер 1-бис, — отмечается в сообщении.

Ранее издание 78.ru сообщало, что произошло возгорание в часовне Серафима Вырицкого на Апраксином дворе Санкт-Петербурга. Здание располагается на Садовой улице, 28–30, корпус 41. Часовню открыли в 2004 году, внутри хранится частица камня, на котором святой молился о спасении Отечества. Специалисты устанавливали причины возгорания. При этом ранг пожара повысили до повышенного уровня сложности.