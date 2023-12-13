Пожар произошел на территории конного центра на северо-востоке Москвы На территории конного центра на улице Лосиноостровская сгорело нежилое здание

На территории конного центра на улице Лосиноостровская в Москве сгорело нежилое одноэтажное здание, сообщила столичная прокуратура. Площадь возгорания составила 100 кв.м. В настоящее время устанавливают точное число погибших лошадей.

По предварительным данным, площадь пожара составила около 100 кв. м. Точное количество погибших лошадей устанавливается, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате пожара в одном из домов по улице Горького в Белгороде. Еще 15 человек смогли эвакуироваться самостоятельно. Пожарным удалось потушить его в течение получаса. В борьбе с огнем были задействованы 30 человек и 10 единиц техники.

о пожаре в доме для передержки собак и кошек в екатеринбургском поселке Шувакиш. Погибло около 40 животных, пострадали два человека — хозяйка приюта и ее муж. Площадь возгорания составила примерно 150 квадратных метров. К тушению были привлечены 22 человека и пять единиц техники. Процесс осложняется экстремально низкой температурой воздуха до −32 градусов.