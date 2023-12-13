Пожар разгорелся в часовне Серафима Вырицкого в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Возгорание произошло в часовне Серафима Вырицкого на Апраксином дворе Санкт-Петербурга, сообщает 78.ru. По данным издания, к тушению пожара привлечены 28 сотрудников личного состава МЧС, а также шесть единиц техники.

Здание располагается на Садовой улице, 28–30, корпус 41. Часовню открыли в 2004 году, внутри хранится частица камня, на котором святой молился о спасении Отечества.

Как сообщает издание, специалисты устанавливают причины возгорания. Из здания эвакуировали 20 человек, о пострадавших сведений нет, известно, что ранг пожара повысили.

Ранее возгорание произошло в производственном здании в деревни Петушки Московской области. По данным МЧС России, площадь пожара составила 1400 квадратных метров. Пожар произошел на Ельдигинском шоссе, к тушению привлекли более 50 человек личного состава и 16 единиц техники.

До этого появилась видеозапись с места пожара на территории московского конного центра. На кадрах видно, что здание полностью сгорело, а остатки деревянных конструкций догорают на снегу. Сотрудники МЧС продолжают работать на месте происшествия. Прокуратура взяла на контроль ход установления деталей и причин возгорания. По информации СМИ, пожар произошел из-за неисправного обогревателя.