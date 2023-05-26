Опубликовано видео прилетов БПЛА и взрывов в Краснодаре

Фото: Елена Задворная/ТАСС

Telegram-канал SHOT опубликовал несколько видеозаписей прилетов дронов и взрывов в Краснодаре. Видео засняли местные жители. На одном из них видно, как беспилотник снижается к домам, после чего происходит взрыв.

По информации SHOT, было атаковано здание сотового оператора на Морской улице и жилой частный дом на Гаражной улице. Между ними — всего 100 метров.

26 мая оперативный штаб подтвердил факт ЧП в центре Краснодара. По информации ведомства, взрыв прогремел в районе здания на Морской улице. Прибывшие на место ЧП экстренные службы не обнаружили возгорания. Сотрудники экстренных служб зафиксировали повреждение кровли здания и окон.

Мэр города Евгений Наумов сообщил, что в результате взрыва в центре Краснодара несколько зданий получили повреждения. По его словам, пострадавших среди жителей нет.

Мэр добавил, что в пятиэтажном доме на Гаражной улице выбита часть окон, а также повреждена кровля в частном жилом доме. Он заявил, что после того как экстренные службы закончат работу, городские власти займутся восстановлением поврежденных зданий. Наумов также призвал горожан сохранять спокойствие.