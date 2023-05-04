Появилось видео со сбитым беспилотником в Воронежской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В соцсетях появились кадры со сбитым в Воронежской области беспилотником. На них видно, как в небе над городом взрывается дрон. От летящего аппарата тянется длинный шлейф.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, летевший в небе над регионом. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Воронежский глава взял ситуацию с дроном под контроль.

С 20 января в Воронежской области действует запрет на запуск беспилотников гражданского назначения. Как заявлял Гусев, власти будут отдельно рассматривать обращения об использовании их предприятиями и компаниями.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотник-камикадзе атаковал водонапорную башню недалеко от села Вязового в Белгородской области. По данным источника канала, украинский беспилотник врезался в башню, расположенную на территории местного свинокомплекса. Минобороны России не комментировало данную информацию.

В ночь на 3 мая два беспилотника атаковали Кремль. По мнению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, попытку удара беспилотниками по Кремлю со стороны Украины стоит расценивать как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ Владимира Путина накануне Дня Победы.