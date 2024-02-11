Появилось видео подрыва бронемашины ВСУ на мине «РВ» опубликовал видео подрыва бронемашины ВСУ на мине в зоне СВО

Фото: МО Украины

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры подрыва броневой машины ВСУ на мине. По данным канала, бойцы группировки «Центр» начали штурмовые действия, атаковав позиции противника в зоне СВО. Украинские войска направили в качестве подкрепления бронетехнику, которая и угодила на мину. Минированием занимались бойцы с позывными Ахмад и Гранит, уточняют авторы канала.

Ранее появились кадры уничтожения блиндажа ВСУ вблизи Новомихайловки в Донецкой области. Удар был нанесен расчетом БПЛА 33-го полка отряда «Русские ястребы». На кадрах видно, как дрон приближается к позиции противника, зависает над ней на мгновение и наносит удар.

Кроме того сообщалось, что дроны ВС России оснастили специальным оборудованием для воздушного тарана. Публиковались кадры столкновений беспилотников с воздушной целью противника.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин опубликовал видео уничтожения двух установок украинского противотанкового ракетного комплекса «Стугна-П». По его словам, на кадрах запечатлена работа разведчиков 2-го гвардейского армейского корпуса ВС России. Как отметил аналитик, ролик был снят в районе поселка Белогоровка в ЛНР.