Появились кадры уничтожения «Русскими ястребами» блиндажа ВСУ НМ ДНР опубликовала кадры уничтожения блиндажа ВСУ вблизи Новомихайловки

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Народная милиция ДНР» опубликовал кадры уничтожения блиндажа ВСУ вблизи Новомихайловки в Донецкой области. Как отмечается, удар был нанесен расчетом БПЛА 33-го полка отряда «Русские ястребы». На кадрах видно, как дрон приближается к позиции противника, зависает над ней на мгновение и наносит удар.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что минометный расчет 120-миллиметрового миномета 2Б23 «Нона-М1» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» нанес удар по замаскированным позициям ВСУ на Купянском направлении. В этот момент там находились пехотинцы Вооруженных сил Украины.

Перед этим в российском военном ведомстве рассказали, что истребитель Су-35С ВКС РФ уничтожил зенитный ракетный комплекс С-300 ВСУ на Купянском направлении. Для поражения цели летчик использовал авиационную управляемую ракету.

Также стало известно об уничтожении украинской БМП в районе Артемовска. Ее ликвидировали из противотанкового комплекса «Корнет» с рекордной дистанции в 7800 метров.