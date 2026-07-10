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10 июля 2026 в 09:12

Опубликованы кадры работы по срыву атаки на аэродром Ростов-Центральный

ФСБ пресекла масштабную атаку БПЛА на военный аэродром и показала кадры операции

ФСБ ФСБ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Федеральная служба безопасности России показала видеозапись работы по предотвращению диверсионно-террористической атаки на военный аэродром Ростов-Центральный. На опубликованных кадрах можно увидеть сотрудников спецслужб, изымающих беспилотные летательные аппараты и изучающих их внутреннее устройство.

По словам ветерана органов безопасности полковника запаса Александра Свешникова, украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по уничтожению военных аэродромов с применением БПЛА и FPV-дронов. Отмечается, что в случае успеха атака могла вывести из строя взлетно-посадочные полосы, ангары и системы управления воздушным движением, что парализовало бы работу боевой авиации на ключевых направлениях.

Как установлено российским ведомством, обучение искусственного интеллекта для украинских беспилотников проводилось на территории Государственного музея авиации Украины. После обработки полученных данных дроны могли распознавать авиационную технику на аэродромах и в местах базирования.

Ранее в Крыму сотрудники российских спецслужб задержали россиян, которые собирали информацию о военнослужащих ВС РФ в зоне спецоперации. Они действовали по заданию украинских силовых структур, с которыми они связались через мессенджер.

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