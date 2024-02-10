Российские минометчики уничтожили замаскированные позиции ВСУ МО: минометчики ЗВО уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Купянском

Фото: МО РФ

Минометный расчет 120-миллиметрового миномета 2Б23 «Нона-М1» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» нанес сокрушительный удар по замаскированным позициям ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны России. В этот момент там находились пехотинцы Вооруженных сил Украины.

Удар минометчики нанесли во время попытки украинских сил атаковать рубежи российской обороны, — заявили в ведомстве.

Военные уточнили, что координаты цели были получены в ходе воздушной разведки. Так, противник стягивал силы для новой волны наступления, а минометный огонь российских войск застал его врасплох.

Ранее в Минобороны сообщили, что российский истребитель Су-35С уничтожил зенитный ракетный комплекс С-300 ВСУ на Купянском направлении. По данным ведомства, летчики использовали для поражения цели авиационную управляемую ракету. Комплекс был обнаружен за счет радиолокационного излучения.

Кроме того, в Брянской области средства ПВО пресекли попытку атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. В Минобороны России отметили, что в общей сложности были перехвачены три беспилотника противника. Налет дронов самолетного типа произошел в ночное время.