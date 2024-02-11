Появилось видео воздушного тарана российских дронов в зоне СВО «Архангел спецназа»: дроны ВС России оборудовали для воздушного тарана

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Telegram-канал «Архангел спецназа» сообщает, что дроны ВС России оснастили специальным оборудованием для воздушного тарана. Канал также представил кадры, где запечатлены несколько эпизодов столкновений беспилотников с воздушной целью противника.

С виду незамысловатая модификация оказалась очень полезным инструментом для повреждения вражеских дронов и, как следствие, сохранения жизни и здоровья наших бойцов, — отметили авторы.

Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин опубликовал видео уничтожения двух установок украинского противотанкового ракетного комплекса «Стугна-П». По его словам, на кадрах запечатлена работа разведчиков 2-го гвардейского армейского корпуса ВС России. Как отметил аналитик, ролик был снят в районе поселка Белогоровка в ЛНР.

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры работы артиллеристов из 14-й гвардейской бригады «Кальмиус» в зоне проведения военной операции. Камеры зафиксировали, как расчет орудия 2А36 «Гиацинт-Б» сокрушает опорные пункты ВСУ на Донецком направлении. Как уточняют авторы канала, российские военные определяют их местонахождение благодаря наводке беспилотников.