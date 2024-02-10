«Перепаханные» российскими артиллеристами опорники ВСУ попали на видео «РВ»: артиллеристы ВС России сокрушают опорные пункты ВСУ под Донецком

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео работы артиллеристов из 14-й гвардейской бригады «Кальмиус» в зоне проведения военной операции. Камеры зафиксировали, как расчет орудия 2А36 «Гиацинт-Б» сокрушает опорные пункты ВСУ на Донецком направлении. Как уточняют авторы канала, российские военные определяют их местонахождение благодаря наводке беспилотников.

Расчет орудия 2А36 «Гиацинт-Б» 14 гвардейской артиллерийской бригады «Кальмиус» 1-го Донецкого армейского корпуса продолжает сокрушать опорные пункты боевиков ВСУ при помощи наводки БПЛА, — говорится в сообщении.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин ранее показал видео уничтожения двух установок украинского противотанкового ракетного комплекса «Стугна-П». По его словам, на кадрах запечатлена работа разведчиков 2-го гвардейского армейского корпуса ВС России. Как отметил аналитик, ролик был снят в районе поселка Белогоровка в ЛНР.

До этого военкор Андрей Руденко опубликовал редкие кадры работы российской реактивной системы залпового огня «Чебурашка» в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Репортер отметил, что это оружие ведет огонь снарядами калибра 217 мм. Он напомнил, что разработка «Чебурашки» велась уже во время боевых действий в Донецке. По его словам, специалистам не потребовались сотни миллиардов рублей для создания этого оружия.