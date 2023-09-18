Появилось видео бегства расстрелявших мужчину в Петербурге преступников РЕН ТВ: устроившие стрельбу в Петербурге сбежали на машине каршеринга

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Молодые люди, которые открыли огонь в магазине в Парголово на севере Санкт-Петербурга, сбежали с места преступления на машине, сообщает РЕН ТВ. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, они уехали на автомобиле каршеринга после того, как стреляли в мужчину.

На распространившемся видео можно заметить, что преступники проследовали в магазин от парковки, где оставили машину. К ней же они вернулись после стрельбы.

Как сообщалось ранее, вскоре после нападения полиция объявила план «Перехват». Машину с одним из подозреваемых остановили на 1-й линии Васильевского острова. Водителя задержали.

Ранее в Челябинске двое мужчин выстрелили из ракетницы в молодого человека. Инцидент произошел у многоквартирного дома в Ленинском районе. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, двое мужчин подошли к третьему, пряча руки в карманах. После непродолжительного диалога они вынули ракетницы, выпустив два снаряда. От одного пострадавший увернулся, второй попал ему в голову.

Кроме того, в Челябинской области выходец из Таджикистана Ашурмахмад Кароматулло напал на участника спецоперации. Инцидент произошел в кафе, где нападавший назвал военного агрессором, а затем ударил его и сбежал.